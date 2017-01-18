Пресс-секретарь "Роснефти" обругал журналистов за интерес к "мигалке" Сечина

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Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев разозлился на журналистов "Дождя" и "Русской службы Би-би-си" после их вопроса, почему Игорь Сечин ездит на машине с "мигалкой". Одних он попросил "пройти в ****", других - раскритиковал за плохую работу, используя нецензурную брань. Позже Леонтьев все же объяснил, что "мигалка" Сечину положена, поскольку глава "Роснефти" - ответственный секретарь президентской комиссии по ТЭК.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин имеет право ездить на машине с "мигалкой". Как объяснил "Русской службе Би-би-си" пресс-секретарь нефтяной госкомпании Михаил Леонтьев, Сечин, помимо своей основной работы, занимает пост ответственного секретаря президентской комиссии по ТЭК.

"Между прочим, Сечин является ответственным секретарем президентской комиссии по ТЭК. То есть как минимум он государственный чиновник определенного уровня, имеющий право на мигалку и на спецавтомобиль", - сообщил Леонтьев. На прямой вопрос, есть ли у Сечина "мигалка", представитель компании отвечать отказался.

Ранее телеканал "Дождь" написал, что Сечин продолжает пользоваться автомобилем со спецсигналом, несмотря на запрет, введенный президентом России Владимиром Путиным в 2012 году. Журналисты телеканал узнали об этом благодаря Instagram журналиста Life Анастасии Кашеваровой.

Позже информацию об этом СМИ подтвердили два собеседника в окружении Сечина и один федеральный чиновник. По данным собеседников "Дождя", Сечин использует "мигалку" из-за угрозы "мести бывших акционеров" ЮКОСа.

Леонтьев в ответ на соответствующий запрос корреспондентов ответил: "Пройдите, пожалуйста, в **** [просторечное название ягодиц]. Примите уверения в нашем неизменном почтении".

После публикации заметки "Дождя" с Леонтьевым связались журналисты "Русской службы Би-би-си". "Вы представляете себе объем серьезной информации и задач, которые решает компания? А вы с чем звоните? Ну, давайте я напишу письмо в "Би-би-си": ребят, вы ******** [потеряли стыд] на самом деле. Ну хватит *****-то [продукты жизнедеятельности человека] подбирать. Знаете что, идите вы подальше, не хочу я отвечать на ваш вопрос", – ответил Леонтьев и бросил трубку.

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