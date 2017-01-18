Изъятые из семьи в Зеленограде дети могут попасть к новым приемным родителям

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Дети, изъятые органами опеки из семьи в Зеленограде, пройдут курс реабилитации. Как сообщил глава департамента труда и соцзащиты Москвы Владимир Петросян, после этого будет решена их дальнейшая судьба. По его словам, дети могут попасть в новую приемную семью, пойти на усыновление или будут проживать в детском центре.

Дети, которых органы опеки изъяли из семьи в Зеленограде, пройдут курс реабилитации. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу департамента труда и социальной защиты Владимира Петросяна.

"Дети пройдут курс реабилитации, в том числе психологической реабилитации. Психологи сегодня определили, что у детей наблюдается и педагогическая, и медицинская запущенность, и с ними надо немножко поработать", - сказал он.

Петросян отметил, что дальнейшая судьба детей будет определена после реабилитации. По его словам, они, скорее всего, попадут в новую приемную семью, пойдут на усыновление или будут проживать в одном из детских центров.

"Сейчас дети должны отдохнуть от всего. Для них это серьезный стресс, тем более, что сейчас с ними будут работать представители следственной группы", - сказал Петросян.

Он напомнил, что правоохранительные органы ранее возбудили уголовное дело по статье о побоях.

Органы опеки 13 января изъяли из приемной семьи, проживающей в Зеленограде, 10 детей, часть из которых инфицированы ВИЧ. Поводом стало сообщение сотрудников детского сада о следах побоев у одного из детей.

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