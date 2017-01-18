Путин обсудил с Меркель и Олландом Украину и Сирию

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Владимир Путин в среду вечером поговорил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом. Как сообщили в Кремле, стороны обсуждали ход реализации Минских договоренностей и меры по поддержанию перемирия в Сирии.

Реализация Минских договоренностей и поддержание перемирия в Сирии стали главными темами переговоров Владимира Путина, Ангелы Меркель и Франсуа Олланда. Телефонный разговор состоялся в среду вечером, сообщили в пресс-службе Кремля.

Говоря об Украине, лидеры трех стран выразили неудовлетворенность общей ситуацией в Донбассе, в частности обострением обстановки вдоль линии соприкосновения, а также низкой результативности работы Контактной группы.

"Подчеркнута важность наращивания совместных усилий по деэскалации напряженности на юго-востоке Украины, обеспечению последовательного выполнения положений "Минска-2", включая скорейший обмен удерживаемых лиц на основе принципа "всех на всех", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Другой темой беседы стала ситуация в Сирии. Владимир Путин проинформировал Меркель и Олланда о реализации российско-турецко-иранских договоренностей о прекращении огня в Сирии и подготовке встречи в Астане.