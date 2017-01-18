Глава Генштаба Таджикистана погиб в ДТП
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Начальник генштаба Вооруженных сил Таджикистана Зариф Бобокалонов погиб в автокатастрофе. Как сообщил источник в таджикском Минобороны, генерал-майор вел автомобиль самостоятельно. Авария произошла в центре Душанбе. Похороны генерала, по данным источника, состоятся в четверг.
Начальник Генштаба Вооруженных сил Таджикистана генерал-майор Зариф Бобокалонов погиб в ДТП. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник в Министерстве обороны страны.
По его словам, генерал самостоятельно вел машину. Авария произошла в центре Душанбе, когда Бобокалонов возвращался со службы домой. Похороны генерала, по данным источника, состоятся в четверг.
Бобокалонов был назначен начальником Генштаба 18 января 2014 года. На момент гибели ему было 46 лет.
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