Глава Генштаба Таджикистана погиб в ДТП

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Начальник генштаба Вооруженных сил Таджикистана Зариф Бобокалонов погиб в автокатастрофе. Как сообщил источник в таджикском Минобороны, генерал-майор вел автомобиль самостоятельно. Авария произошла в центре Душанбе. Похороны генерала, по данным источника, состоятся в четверг.

Начальник Генштаба Вооруженных сил Таджикистана генерал-майор Зариф Бобокалонов погиб в ДТП. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник в Министерстве обороны страны.

По его словам, генерал самостоятельно вел машину. Авария произошла в центре Душанбе, когда Бобокалонов возвращался со службы домой. Похороны генерала, по данным источника, состоятся в четверг.

Бобокалонов был назначен начальником Генштаба 18 января 2014 года. На момент гибели ему было 46 лет.



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