В Москве нашли машину подозреваемого в покушении на бизнесмена

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Полицейские нашли Mercedes, водитель которого, как считают в полиции, совершил покушение на бизнесмена в центре Москвы. Поиски неизвестного, который открыл стрельбу из огнестрельного оружия, продолжаются. Состояние пострадавшего предпринимателя оценивается как тяжелое.

Автомобиль марки Mercedes, на котором скрылся подозреваемый в стрельбе в бизнесмена, обнаружен в ходе плана "Перехват" на Пятницком шоссе в Москве, передает ТАСС.

Как сообщили агентству в полиции, в настоящий момент правоохранительные органы продолжают поиски преступника. Потерпевший тем временем доставлен в больницу. Врачи оценили его состояние как тяжелое.

Ранее в центре Москвы водитель Mercedes открыл стрельбу из огнестрельного оружия. Инцидент произошел около 18:00 в Шмитовском проезде. В результате действий неизвестного ранение получил бизнесмен. Полиция полагает, что на мужчину было совершено покушение.

Как узнали СМИ, бизнесмен занимается автобизнесом и оптовой торговлей ювелирными украшениями. Нападение на него было совершено на парковке возле офиса, где он работает. Потерпевшего нашли с ранением в голову в автомобиле Lexus.

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