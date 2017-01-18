Джордж Буш попал в реанимацию

Теги: В мире сша президент госпитализация

Бывший президент США Джордж Буш-старший попал в реанимацию. Как сообщили в пресс-службе Буша, сейчас экс-глава государства находится в стабильном состоянии. В ту же больницу в Хьюстоне в качестве меры предосторожности доставлена и бывшая первая леди, супруга Джорджа Буша Барбара.

Бывший президент США Джордж Буш-старший в отделение реанимации и интенсивной терапии. Его состояние оценивается как стабильное. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу бывшего президента.

Буш был госпитализирован в больницу в Хьюстоне с пневмонией. В настоящее время он находится в комфортных условиях и отдыхает после процедуры по очистке дыхательных путей.

Жена Джорджа Буша Барбара была доставлена в ту же больницу в среду в качестве меры предосторожности. Бывшая первая леди почувствовала усталость и начала кашлять.

Читайте также:

В Техасе госпитализирован Джордж Буш-старший