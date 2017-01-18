Россия и Турция нанесли высокоэффективный удар по ИГ в Сирии

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ВКС России и ВВС Турции начали первую совместную операцию против боевиков в Сирии. Целью для ударов стали 36 объектов в провинции Алеппо. Российская авиация также помогает защищать от террористов город Дейр-эз-Зор на востоке страны.

Высокоэффективная — такую оценку российские военные дают началу первой совместной с Турцией воздушной операции против запрещенного в России "Исламского государства". Ее юридической основой стал меморандум о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации, подписанный представителями российского Минобороны и ВВС Турции 12 января. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В операции, согласованной с сирийскими властями, задействованы четыре бомбардировщика, столько же штурмовиков и один многофункциональный истребитель-бомбардировщик ВКС России. С турецкой стороны - восемь военных самолетов. В зоне поражения — 36 целей. По террористам наносят удары в пригородах населенного пункта Эль-Баб провинции Алеппо. В самом Алеппо российский центр примирения сторон продолжает работу по восстановлению мирной жизни.

"Специалистами международного противоминного центра вооруженных сил Российской Федерации в Алеппо разминировано более 200 социально значимых объектов. 3200 зданий на территории более 2 тысяч гектаров, 709 километров дорог, обезврежено 26395 взрывоопасных предметов. Это позволило вернуться в свои дома в восточных кварталах города более 10 тысячам жителей. Врачами госпиталя Минобороны России оказана медицинская помощь свыше 5 тысячам человек, в том числе 1847 детям", - сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской.

Российская боевая авиация помогает сирийским войскам и в Дейр-эз-Зоре, который находится к востоку от Пальмиры и богат месторождениями нефти и газа. 3 года город живет на осадном положении. Немногочисленный гарнизон все это время обороняется от атак боевиков, количество которых в несколько раз больше. В блокаде остаются несколько десятков тысяч мирных жителей. В этих условиях единственный вариант снабжения гражданских и военных -вертолеты. В Минобороны России опасаются: если город будет взят боевиками, население ждет самый настоящий геноцид.

17 сентября 2016 года по позициям сирийской армии в Дейр-эз-Зоре был нанесен мощный авиаудар, после которого террористы перешли в очередное наступление на город и укрепили свои позиции. По данным российских военных, бомбы на правительственные войска Башара Асада сбрасывали американские и австралийские самолеты. Сегодня боевики, которые постоянно штурмуют Дейр-эз-Зор, бесперебойно получают подкрепление из соседнего Ирака. В Москве в этом видят результат бездарных действий международной коалиции.

"Действия коалиционной группировки, возглавляемой США под иракским городом Мосул во многом свелись к выдавливанию в восточную часть Сирии значительных сил ИГ, которые почти беспрепятственно перебрасывают оружие, взрывчатку, живую силу в направлении Пальмиры, Дейр-эз-Зора. Мы получили информацию, подтверждаемую несколькими источниками, о переброске большого количества взрывчатки в район Пальмиры с целью уничтожения террористами мирового исторического наследия в городе", - сообщил Рудской.

Весной 2016 года, казалось, что в Пальмире начинается новая жизнь. После того, как части сирийского армии и российского спецназа освободили древний город, в нем вновь зазвучала музыка - с концертом приехал симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Реставраторы приступили к работе по восстановлению памятников, которые террористы не успели взорвать. В город вернулись мирные жители. Но в декабре город был атакован пятью тысячами боевиков и был взят ими. Для прорыва экстремисты использовали автомобили со смертниками за рулем. Тогда многочисленная группировка переместилась в Пальмиру из Ракки, куда ранее беспрепятственно попала из иракского Мосула. Сирийская армия при поддержке ВКС России начала наступление в районе Пальмиры. Террористы стали терять свои позиции под древним городом.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".