Трамп показал, как писал речь к инаугурации

Теги: Политика сша президент трамп

Избранный президент США Дональд Трамп опубликовал фото, на котором, по его словам, пишет речь к инаугурации. Трамп отметил, что снимок был сделан три недели назад. По его словам, он с нетерпением ждет пятницы.

Избранный президент США Дональд Трамп опубликовал снимок, на котором пишет речь к инаугурации. Фотографию он разместил на своей странице в соцсети Twitter.

Writing my inaugural address at the Winter White House, Mar-a-Lago, three weeks ago. Looking forward to Friday. #Inauguration pic.twitter.com/S701FdTCQu — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 января 2017 г.

"Пишу свою инаугурационную речь в Зимнем Белом доме, Мар-а-Лаго, три недели назад. С нетерпением жду пятницу", - написал Трамп.

Инаугурация Дональда Трампа состоится в пятницу 20 января в Вашингтоне. Церемония начнется в полдень по местному времени (20:00 по московскому времени).

Читайте также:

Журналисты раскритиковали Трампа в открытом письме

В Вашингтоне мужчина пытался поджечь себя у отеля Трампа

Трамп попросил решивших бойкотировать его инаугурацию вернуть билеты