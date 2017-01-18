Трамп показал, как писал речь к инаугурации
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Избранный президент США Дональд Трамп опубликовал фото, на котором, по его словам, пишет речь к инаугурации. Трамп отметил, что снимок был сделан три недели назад. По его словам, он с нетерпением ждет пятницы.
Избранный президент США Дональд Трамп опубликовал снимок, на котором пишет речь к инаугурации. Фотографию он разместил на своей странице в соцсети Twitter.
Writing my inaugural address at the Winter White House, Mar-a-Lago, three weeks ago. Looking forward to Friday. #Inauguration pic.twitter.com/S701FdTCQu— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 января 2017 г.
"Пишу свою инаугурационную речь в Зимнем Белом доме, Мар-а-Лаго, три недели назад. С нетерпением жду пятницу", - написал Трамп.
Инаугурация Дональда Трампа состоится в пятницу 20 января в Вашингтоне. Церемония начнется в полдень по местному времени (20:00 по московскому времени).
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