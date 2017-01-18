Кандидат в постпреды США при ООН: Россия играет мускулами
Кандидат в постпреды США при ООН, губернатор Южной Каролины Никки Хейли заявила, что не доверяет России. По ее мнению, Москва пытается показать силу, "играя мускулами". Об этом она сказала во время слушаний в Сенате.
Губернатор Южной Каролины Никки Хейли подвергла жесткой критике политику России во время своего выступления в Сенате, где рассматривается ее кандидатура на пост представителя страны при ООН.
Как передает Reuters, она сказала, что Вашингтону необходимо сначала зафиксировать положительную динамику в отношениях с Москвой, а уже потом отменять санкции.
"Россия сейчас играет мускулами. Мы всегда должны соблюдать осторожность. Не думаю, что мы можем им доверять",- цитирует агентство Хейли.
Комментируя выдвинутые против России обвинения во вмешательстве в президентские выборы, Хейли сказала, что США должны противостоять любой стране, которая пытается вмешаться в американскую избирательную систему. Она пообещала всегда отвечать на подобные вещи на своем посту.
Кроме этого, Хейли разошлась во мнении с избранным президентом Дональдом Трампом относительно действий России в Сирии, осудила присоединение Крыма к России и пообещала противодействовать любому ослаблению санкций.
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