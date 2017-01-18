Взрыв в Мали устроила связанная с ИГ группировка

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Ответственность за теракт в Мали взяла на себя радикальная исламистская группировка "Аль-Мурабитун", связанная с "Исламским государством". В результате взрывов погибли не менее 50 человек.

Радикальная группировка "Аль-Мурабитун", связанная с запрещенным в России "Исламским государством", взяла на себя ответственность за взрыв в городе Гао. Об этом сообщает Reuters.

Сразу несколько взрывов возле лагеря проправительственных группировок прогремели в среду. Теракты осуществили смертники. В результате погибли по меньшей мере 47 человек. По другим данным, погибших более 80.

В стране объявлен трехдневный общенациональный траур.

Группировка "Аль-Мурабитун" присягнула на верность "Исламскому государству" в мае 2015 года.