Обама: санкции против России не имеют отношения к ядерному оружию

Теги: Политика сша санкции россия украина

Действующий президент США Барак Обама в ходе своей финальной пресс-конференции заявил, что введенные в отношении России санкции не имеют отношения к ядерному разоружению. По его словам, ограничение будут сняты только в том случае, если Москва выполнит все свои обязательства по Украине.

Действующий президент США Барак Обама прокомментировал предложение избранного главы государства Дональда Трампа об отмене санкций против России в обмен на сделку по сокращению ядерного оружия. Свою оценку данной инициативе Обама дал в ходе финальной пресс-конференции в Белом доме.

Глава государства напомнил, что санкции в отношении вводились не из-за ядерного оружия, а из-за действий России в отношении Украины. В связи с этим, отмена ограничений возможна после прекращения этих действий. Обама заявил, что надеется на прочные отношения у России и Украины, отметив, что эти страны исторически "связаны всеми видами культурных и социальных уз". Однако президент США подчеркнул, что "Украина - независимая страна".

Обама выразил надежду, что Трампу удастся договориться с Россией о ядерном разоружении, однако он подчеркнул, что этот вопрос не нужно связывать с санкциями. Действующий президент США отметил, что у России и США есть потенциал для сокращения своих арсеналов. В то же время, Обама заявил, что интереса к переговорам по ядерному разоружению не проявила именно российская сторона.

Читайте также:

Крашенинникова: санкции против России не имеют отношения к ядерному оружию

Трамп увязал отмену антироссийских санкций с ядерным разоружением