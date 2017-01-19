Православные христиане празднуют Крещение Господне

Теги: Общество религия православие

Православные верующие отмечают 19 января один из главных праздников - Крещение. Его еще называют Богоявлением.

Православные христиане в четверг празднуют Крещение Господне. Согласно священному писанию, в этот день Иисус Христос крестился в водах реки Иордан и после явился миру как спаситель и мессия. Торжественные богослужения этой ночью прошли во всех храмах, передает "ТВ Центр".

Ну а к прорубям и купелям, чтобы окунуться и почувствовать заряд бодрости и здоровья, пришли более полутора миллионов россиян. Считается, что крещенская вода имеет чудодейственную силу. На Камчатке, несмотря на морозную погоду в купаниях приняли участие несколько тысяч жителей. За их безопасностью следили отряды спасателей. Сотрудники МЧС помогали при спуске в прорубь и выходе из воды, организовали палатки для обогрева и переодевания, где угощали людей горячим чаем. Ну а в Крыму по традиции верующие окунались в море - перед купанием проводился великий чин освящения воды.