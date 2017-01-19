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В Испании по запросу ФБР и Интерпола задержан российский программист Станислав Лисов. Его подозревают в причастности к хакерским атакам. По словам супруги россиянина, ее муж занимается поддержкой и разработкой сайтов, а в Испанию они прилетели в отпуск из Таганрога, где постоянно проживает семья.

В Испании по запросу ФБР задержан российский программист Станислав Лисов, которого подозревают в причастности к хакерским атакам. Об этом сообщает в четверг "ТВ Центр".

Как выяснилось, молодого человека взяли под стражу в аэропорту Барселоны еще 13 января. Супруга Лисова уточнила, обвинений ее мужу не предъявили и в настоящее время он находится в тюрьме в каталонском Мартореле. Испанские власти уже официально уведомили о задержании Лисова наше посольство.

С октября прошлого года США обвиняют российских хакеров, которые якобы повлияли на результаты выборов президента Америки. Только никаких доказательств этим громким заявлениям представлено не было.

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