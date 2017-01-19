В Италии туристов в отеле накрыло лавиной

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В итальянской области Абруццо снежная лавина накрыла отель с туристами. В здании находятся около 20 человек.

В центральной Италии лавина накрыла отель с туристами. Из-за сложных погодных условий спасатели и медики до сих пор не могут добраться до гостиницы. Высота сугробов достигает четырех метров. Спецслужбам пришлось оставить технику и пробиваться к отелю на лыжах, сообщает "ТВ Центр".

Сход лавины спровоцировала целая серия подземных толчков. Всего их было три. Самый мощный магнитудой 5,7. Во многих городах детей эвакуировали из школ, отменены занятия. В Риме закрыто метро. Работы спасателей осложняют и сильнейшие снегопады, которые обрушились в эти дни на Италию. Около 150 тысяч жителей остаются без электричества. Открыты пункты обогрева и полевые кухни.

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