Минфин не поддержал антитабачную концепцию Минздрава

Теги: Общество минфин табак запрет минздрав курение

Новая антитабачная концепция Минздрава не получила поддержку у Минфина из-за повышения ставок акцизов и ввода дополнительных налогов на сигареты. Отмечается, что ФАС также не поддержала этот документ. В ведомстве считают, что он требует доработки с учетом мнения представителей бизнеса.

Министерство финансов России не поддержало проект новой антитабачной концепции министерства здравоохранения, рассчитанной на 2017-2022 годы, из-за несогласия с предложенным в документе повышением ставок акцизов на сигареты и дополнительными налогами. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу финансового ведомства.

"Предлагаемое в концепции повышение ставок акцизов может привести к росту нелегального оборота табачной продукции, в первую очередь из государств - членов ЕАЭС, поскольку таможенный контроль во взаимной торговле с указанными государствами отсутствует, а разрыв в уровне ставок акцизов только увеличится", - говорится в сообщении.

Отмечается, что концепцию также не поддержала Федеральная антимонопольная служба. В ведомстве подчеркнули, что документ требует доработки с учетом мнения представителей бизнеса.

Ранее сообщалось, что антитабачная концепция предлагает поэтапное повышение ставок акцизов на табак к 2022 году, введение с 2017 года 10-процентного налога на розничную продажу изделий и электронных сигарет, а также "экологического налога" на сигареты с 2018 года. Кроме того, документ предусматривает запрет на продажу табака людям, родившимся в 2015 году и позже.

Читайте также:

Минздрав доработает антитабачную концепцию

Минздрав запретит продажу табака родившимся после 2014 года