Жительнице Сахалина заплатят 1,3 млн рублей за удаление здоровой почки

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На Сахалине областная больница выплатит пациентке 1,3 миллиона рублей за удаление почки. Суд подтвердил, что в результате врачебной ошибки женщине незаконно удалили здоровый орган.

Жительница Сахалина отсудила у больницы 1,3 миллиона рублей за удаление здоровой почки. Судмедэкспертиза показала, что медики приняли решение о первичном оперативном вмешательстве без достаточных к тому оснований. Во время операции повредили правую почку пациентки, после чего потребовалось срочно удалить поврежденный орган, передает "Интерфакс".

После инцидента женщина подала в суд, который пришел к выводу, что ее здоровью был причинен тяжкий вред, и взыскал в пользу пациентки компенсацию. Больница данное решение обжаловала в Сахалинском областном суде. Однако суд апелляционной инстанции встал на сторону пострадавшей, оставив в силе постановление о взыскании компенсации.