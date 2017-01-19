Порошенко решил встретиться с Трампом в феврале
Теги: сша Украина трамп порошенко
Встреча избранного президента США Дональда Трампа и украинского лидера Петра Порошенко может произойти в феврале. Об этом сказал сам президент Украины.
Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что рассчитывает на встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом в феврале. Об этом он сказал изданию The Wall Street Journal, передает "Интерфакс".
По его словам, Киев и Вашингтон могут продолжить эффективное сотрудничество и при новой администрации. Он также выразил уверенность в результативном и эффективном сотрудничестве Украины и США в соблюдении обязательств перед партнерами.
Ранее Порошенко уже заявлял, что намерен встретиться с избранным президентом США сразу после его инаугурации, которая пройдет 20 января. При этом он отметил, что пока не имеет подтверждения данной встречи со стороны новой администрации США.
Читайте также:
Трамп показал, как писал речь к инаугурации
Новости по теме Трамп избран президентом США
Новости по теме Украинский кризис
-
19 января 2017
На Украине разгорается скандал вокруг Надежды Савченко
-
18 января 2017
Савченко исключили из Комитета по нацбезопаности после слов о Крыме
-
18 января 2017
Киев информировал НАТО о сценарии эскалации конфликта в Донбассе
-
18 января 2017
"Нафтогаз" отказался выплатить "Газпрому" $5,3 млрд компенсации