Порошенко решил встретиться с Трампом в феврале

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Встреча избранного президента США Дональда Трампа и украинского лидера Петра Порошенко может произойти в феврале. Об этом сказал сам президент Украины.

Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что рассчитывает на встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом в феврале. Об этом он сказал изданию The Wall Street Journal, передает "Интерфакс".

По его словам, Киев и Вашингтон могут продолжить эффективное сотрудничество и при новой администрации. Он также выразил уверенность в результативном и эффективном сотрудничестве Украины и США в соблюдении обязательств перед партнерами.

Ранее Порошенко уже заявлял, что намерен встретиться с избранным президентом США сразу после его инаугурации, которая пройдет 20 января. При этом он отметил, что пока не имеет подтверждения данной встречи со стороны новой администрации США.

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