За дебош в общественном транспорте начнут сажать на 8 лет

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Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендует к принятию во втором чтении поправок к законопроекту об авиадебоширах. Согласно им, за хулиганство в самолете, а также в метро, трамвае или на водном транспорте будет введена уголовная ответственность.

За дебош в самолете, метро или трамвае будет введена уголовная ответственность. Такие поправки к законопроекту об авиадебоширах комитет Госдумы по госстроительству и законодательству намерен рекомендовать к принятию во втором чтении 19 января, пишет газета "Известия". Проект был внесен в Госдуму летом 2011 года членами "Единой России" Владимиром Васильевым, который тогда был главой комитета по безопасности и Владимиром Плигиным, занимавшим тогда должность председателя комитета по госстроительству и законодательству.

Согласно внесенным правкам, строгое наказание будет ждать не только тех, кто решил похулиганить в самолетах, но и людей, устроивших дебош на других видах транспорта, в том числе, "на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте, а также на транспортном средстве общего пользования".

В таких случаях виновному будет грозить до пяти лет колонии. Это же наказание в действующем Уголовном кодексе предусматривается для хулиганов, использовавших оружие или действия которых были связаны с политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненавистью.

Кроме того, до восьми лет заключения предусматривается для хулиганов, использующих взрывчатые вещества или устройства. Для этого могут быть внесены изменения в статью "Хулиганство".

В настоящее время люди, устроившие потасовку в самолете, должны заплатить административный штраф в сумме от 500 до тысячи рублей. Согласно законопроекту, в случае, если дебош в транспорте будет совершен группой лиц или хулиган окажет сопротивление полиции, то ему будет грозить до семи лет заключения.

Этот законопроект был принят в первом чтении осенью 2011 года. В тот раз он предполагал появление в Уголовном кодексе новой, самостоятельной статьи. Авторы идеи предлагали штрафовать на 80 тысяч рублей или лишать свободы на три года тех, чьи хулиганские действия угрожали безопасности транспортных средств. В то же время, за авиадебош предлагалось ввести наказание в виде семи лет колонии, а в случае гибели людей - до 10 лет заключения.

До второго чтения в шестом созыве дело не дошло. Тем не менее, после того, как осенью 2016 года президент России Владимир Путин поддержал идею гендиректора "Аэрофлота" Виталия Савельева ужесточить наказания для авиадебоширов, работа над документом активизировалась.