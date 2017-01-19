Барабанов: у команды Обамы не получилось проиграть достойно

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Кому выгодно представить нашу страну в "образе врага"? Почему под антироссийскую критику попал и Дональд Трамп? Об этом в интервью "ТВ Центру" рассказал Олег Барабанов.

Причины нарастания антироссийской риторики на Западе Алексей Фролов обсудил в программе "События. 25-й час". Его собеседником стал программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Олег Барабанов.

- Это (происходящее в США – прим. ред.) можно сравнить с истерикой на тонущем корабле. Понятно, что они проиграли неожиданно. Но здесь всегда вспоминаю слова, что проигрывать тоже нужно уметь достойно. Этого у команды Обамы не получилось.

В недавнем заявлении Саманты Пауэр важнее даже не антироссийские вещи, а то, что она вновь напомнила об американской исключительности. Обама эксплуатировал эту тему, как только мог, и сейчас снова последний намек европейским друзьям, что американская исключительность остается, даже несмотря на Трампа.

Тереза Мэй громче всех в Европе поддерживала Хиллари Клинтон. Этого даже Меркель открыто себе не позволяла делать. Но с другой стороны, когда пришел Трамп и прошел первый шок, британская политическая элита сменила пластинку. Где-то с середины декабря Мэй и глава МИД Британии Борис Джонсон стали подлаживаться под Трампа, стараясь всячески ему угодить. Сразу же сменился тон в отношении России. Джонсон, который поливал нас грязью еще больше, чем американцы, вдруг начал говорить осторожно позитивные вещи.

Программа "События. 25-й час"