Ассанж отказался от экстрадиции в США

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Основатель WikiLeaks остался недоволен решением Барака Обамы освободить Челси Мэннинг из-под стражи в мае 2017 года. Джулиан Ассанж хотел, чтобы она вышла на свободу немедленно. Ранее он заявлял, что готов сдаться властям США, если Мэннинг будет помилована.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж решил отказаться от экстрадиции в США из-за несогласия с тем, что информатор Челси Мэннинг выйдет на свободу в мае 2017 года, а не сразу же после помилования. Об этом сообщает Washington Post. Представитель Ассанжа в США Барри Поллак заявил, что этих мер недостаточно.

"Нет никаких сомнений в том, что президент США Барак Обама сделал не то, чего хотел Ассанж. Он заявлял, что Мэннинг вообще не должна преследоваться, не должна отбывать наказание десятилетиями в тюрьме и должна быть отпущена немедленно", - сказал Поллак.

Ранее Ассанж говорил, что сдастся властям, если Мэннинг будет помилована. Барак Обама за три дня до окончания своего президентского срока смягчил приговор информатору WikiLeaks, осужденной на 35 лет тюрьмы за кражу и передачу порталу секретной информации Пентагона. Она должна была выйти на свободу в 2045 году. После решения президента Мэннинг освободится уже в мае этого года.

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