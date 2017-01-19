Николас Мадуро намерен посетить "братскую" Москву

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро планирует приехать в Москву. Визит может состояться весной.

Николас Мадуро в ближайшее время посетит российскую столицу. "Мы солидарны с братским народом России. Надеюсь, что скоро буду с этим посланием в Москве", - сказал президент Венесуэлы в ходе телеконференции.

По данным посольства Венесуэлы в России, визит Мадуро запланирован на первый триместр этого года, передает ТАСС.

Впервые Мадуро посетил в Москву в июле 2013 году. Тогда венесуэльский лидер принял участие в Форуме стран-экспортеров газа, а также провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В мае 2015 года Мадуро приезжал в Москву на торжества по случаю 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.