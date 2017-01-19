В Ингушетии полицейский застрелил своего брата ради спасения прохожих
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В городе Малгобек в Ингушетии местному полицейскому пришлось застрелить своего брата, угрожавшего прохожим пистолетом. Инцидент произошел 18 января.
В городе Малгобек в Ингушетии местный полицейский был вынужден применить табельное оружие против своего брата.
Как сообщает сайт регионального МВД, инцидент произошел днем, 18 января. 30-летний местный житель, находившийся во дворе своего дома, угрожал пистолетом проходившим мимо людям. На защиту граждан встал его собственный брат – сотрудник полиции.
В итоге злоумышленник начал стрелять в его сторону. Полицейскому пришлось открыть ответный огонь. В ходе перестрелки нападавший получил "ранения, несовместимые с жизнью".
По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.