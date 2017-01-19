Банки попросят ЦБ отменить перевод бюджетников на карты "Мир"

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Российские банки готовят письмо на имя председателя ЦБ с аргументами против введения обязательных требований по переводу всех бюджетных средств на карты национальной платежной системы. Они считают, что это противоречит антимонопольному законодательству и грозит разрушением платежной инфраструктуры в России.

Несколько крупных российских банков готовят письмо на имя председателя Центрального банка России Эльвиры Набиуллиной с просьбой не вводить обязательное требование по переводу всех бюджетных средств, включая зарплаты, пенсии и оплату больничных листов, на национальные платежные карты "Мир". Об этом сообщает "Коммерсант".

Отмечается, что банки аргументируют свое мнение противоречиями таких требований антимонопольному законодательству, а также разрушением уже сложившейся платежной инфраструктуры в стране. При этом, есть опасения, что эта инициатива может ограничить возможности граждан по использованию собственных средств.

Кроме того, по данным официальных представителей банков, такие требования по переводу бюджетных средств технически выполнимы.

Ранее в декабре в Госдуму был внесен законопроект, согласно которому граждане будут получать все социальные и бюджетные денежные выплаты исключительно на карты "Мир". Это требование вступит в силу с 1 января 2018 года.

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