На севере Москвы автомобиль после ДТП отлетел на троих пешеходов

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В Москве автомобиль столкнулся с автобусом и вылетел на тротуар, где сбил троих пешеходов. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь.

На севере Москвы легковой автомобиль после столкновения с автобусом выехал на тротуар и сбил троих пешеходов. ДТП произошло на пересечении улицы Дубнинской и улицы 800-летия Москвы, передает Life.

В настоящее время на месте работают бригады скорой помощи и правоохранители. Пострадавшим, среди которых один ребенок, потребовалась помощь медиков.

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