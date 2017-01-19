Суд арестовал двух человек по делу об убийстве посла Карлова

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Суд Анкары арестовал двух человек по делу об убийстве посла России в Турции Андрея Карлова. Еще двое отпущены под подписку о невыезде. Подозреваемые были доставлены в суд на допрос в среду.

В Анкаре арестованы двое подозреваемых в организации убийства посла России в Турции Андрея Карлова. По данным турецкого агентства Anadolu, еще двое отпущены после допроса под подписку о невыезде. Это адвокат и сотрудник полиции.

Подозреваемые по громкому делу были доставлены в суд для дачи показаний следователям 18 января. По итогам допроса было принято решение об аресте сотрудника полиции Серджана Башара и предпринимателя Энеса Асима Силина. Против них были выдвинуты обвинения в членстве в террористической организации FETO оппозиционера и исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Позднее их доставили в тюрьму Синджан в пригороде турецкой столицы.

Отмечается, что Башар мог быть куратором убийцы Карлова. В частности, он арендовал для него в Анкаре квартиру.

7 января в Турции были арестованы пять человек по делу об убийствен Андрея Карлова. Четверо из них являются сослуживцами убийцы российского посла Мевлюта Мерта Алтынташа по МВД. Им предъявили обвинения в принадлежности к террористической организации.

Пятым арестованным был представитель FETO.

Посла России в Турции Андрея Карлова застрелили 19 декабря во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. В спину 62-летнего дипломата выстрелил бывший турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтынташ. При этом он выкрикивал "Аллах Акбар" и "Это месть за Алеппо".

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