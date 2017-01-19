Около двух миллионов россиян приняли участие в Крещенских купаниях

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Православные христиане отмечают один из главных праздников Крещение Господне или Богоявление. Ночью в традиционных купаниях по всей стране участвовали почти два миллиона человек. Обряд совершают в память о Крещении Иисуса Христа в водах реки Иордань. Считается, что освященная вода имеет целебную силу. Верующие запасаются ей на целый год, окропляют себя и свои жилища.

Счет на испанском. Для эквадорских студентов Курского политеха купание в ледяной воде при минус 11 градусах –– одно из самых экзотических и незабываемых впечатлений на годы вперед, передает "ТВ Центр".

"Очень холодно, но сейчас нормально. Мне понравилось", - поделился впечатлениями, студент Курского политехнического института Сальваторе.

До Ростова крещенские морозы не дошли, льда на Дону практически нет. Желающих окунуться в эту ночь – тысячи, поэтому погружение не по очереди, а массово. После выхода из купели сначала полотенце, затем фото для соцсетей. Многие ростовчане привели с собой детей и позволили им войти в воду.

По традиции главную крещенскую купель на Дальнем Востоке сотрудники МЧС оборудовали в акватории Амурского залива. В полночь у морской иордани собрались сотни верующих, многие ради совершения обряда приехали во Владивосток из других городов и поселков.

По преданию, вода, в которую верующие окунаются на Крещение, имеет чудодейственную силу и избавляет от болезней на год вперед. Обряд омовения для многих первый в жизни дается непросто. А потому у каждой из трех с половиной тысяч прорубей в России в эту ночь дежурили сотрудники МЧС и медики.

Рядом с иорданью – обязательно пункт обогрева и стол с горячим чаем, а в подмосковной Власихе еще и солдатской кашей. После божественной литургии омовение здесь совершили более тысячи военнослужащих ракетных войск стратегического назначения и местных жителей.

В столице верующие могли искупаться более чем в 60 водоемах. К прорубям выстраивались длинные очереди, ближе к воде обогреваемые палатки, в которых можно переодеться. К утру посчитали, в купели окунулись примерно 90 тысяч москвичей и гостей столицы. Крещенская ночь прошла без происшествий.

Утром тысячи верующих пришли на праздничные службы в Храмы за святой водой. Те, кто еще не сумел совершить обряд омовения, могут искупаться в московских иорданях до полудня.

Егор Киселёв, Константин Степанов-Молодов, "ТВ Центр".