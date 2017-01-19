Маккейн призвал Трампа в отношениях с Россией вернуться к принципу Рейгана

Теги: Политика обама сша президент трамп россия

В Вашингтоне вновь прошли протесты в преддверии инаугурации Дональда Трампа. Десятки американцев собрались на центральной городской площади, били в барабаны и призывали бойкотировать политику республиканца. До официального вступления миллиардера в должность президента остаётся чуть более суток. На этом фоне уходящий глава США Барак Обама дал последнюю пресс-конференцию в Белом доме. По традиции, не обошлось без высказываний о России.

В своей последней пресс-конференции в качестве главы Белого дома Барак Обама ничем не удивил. Много вопросов журналисты задавали на российскую тематику, передает "ТВ Центр".

Себе в заслугу пока ещё действующий президент ставит то, что с Россией удалось договориться о сокращении ядерных вооружений. Не упоминая о том, что весь договор ставится под вопрос размещением элементов американской противоракетной обороны в Восточной Европе, о котором договаривалась как раз действующая администрация. Вопрос о продлении антироссийских санкций Обама с этим никак не связывает. Продолжает утверждать, что санкции - это ответ на действия России в Крыму. А дальнейшие переговоры по ядерным арсеналам теперь передаёт новому главе Белого дома.

"Если избранный президент Трамп сможет возобновить эти переговоры на серьёзном уровне, я думаю, будет достаточно возможностей для наших стран уменьшить ядерные арсеналы. И наш успех в программе нераспространения ядерного оружия во многом заключался в том, что мы были лидерами в этом процессе. Надеюсь, так и будет дальше", - отметил Барак Обама.

При этом Обама заявляет, что в ходе всего его президентства он старался выстраивать конструктивные отношения с Россией. И это несмотря на то, что за последние годы именно Вашингтон инициировал нагнетание напряжённости в Европе, именно администрация Обамы инициировала усиление военных контингентов НАТО в граничащих с Россией странах. Что будет делать в этих направлениях новый президент пока неясно. И у нынешней администрации перспективы продолжения антироссийского курса вызывают беспокойство. Об этом говорит в интервью The New York Times вице-президент Джо Байден.

"Перспектива того, что Владимир Путин исполнит свою мечту о восстановлении гегемонии в Восточной Европе, кажется Байдену реальной. Он говорит: "Теперь, если мы уйдём из Венгрии, Польши, балтийских стран, все эти ребята начнут перестраховываться", - пишет газета.

Нагнетание так называемой "российской угрозы" вновь вошло в Вашингтоне в моду. Американские "ястребы" уже сейчас оказывают беспрецедентное давление на избранного президента Трампа, который ещё в ходе предвыборной кампании не раз говорил, что с Россией можно выстроить деловые отношения. И успешно взаимодействовать по целому ряду вопросов. Один из наиболее агрессивно настроенных по отношению к России политиков сенатор Джон Маккейн в эфире американского телеканала прямо призывает вернуться к политике силы. Видимо, придерживаясь принципа "если угрозы нет, то её нужно придумать".

Маккейн: Мы не можем вознаграждать за плохое поведение, мы должны вернуться к принципу Рональда Рейгана: мир посредством силы. Окрепни и тогда уладь дело с ним, это единственный путь достичь успеха.

Ведущий: А если Трамп отменит санкции, вы будете недовольны?

Маккейн: Я буду глубоко разочарован. И люди в балтийских странах, на Украине, в Грузии они сейчас находятся под угрозой военного вторжения.

Неприятие избранного президента Дональда Трампа вашингтонским истеблишментом доходит до того, что некоторые сенаторы показательно отказываются идти на церемонию инаугурации нового президента. Это демонстративное пренебрежение. Сам Дональд Трамп сообщил, что готов к церемонии. После принятия присяги он произнесёт инаугурационную речь, которую написал самостоятельно.

Сергей Псурцев, "ТВ Центр".