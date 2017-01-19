Боевики обстреляли западные кварталы Алеппо

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Сирийский Алеппо, который только начал возвращаться к нормальной жизни, вновь оказался под обстрелами боевиков. Как сообщает телеканал "Аль-Маядин", в западных кварталах города разорвались десятки снарядов.

Боевики обстреляли западные кварталы сирийского города Алеппо. Данных о погибших и пострадавших пока нет. Несколько зданий получили серьёзные повреждения, передает "ТВ Центр".

Сирийские СМИ обвиняют в атаке группировку "Нуреддин аз-Зинки". Страны Запада причисляют это формирование к так называемой "умеренной оппозиции", несмотря на то, что группировка состоит, в основном, из радикально настроенных боевиков. Участники бандформирования неоднократно нарушали режим перемирия, убивали сирийских граждан, а также мешали проведению гуманитарных операций.