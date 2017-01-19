В результате схода лавины на отель в Италии погибли 30 человек

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В итальянской провинции Абруццо, которая накануне оказалась в эпицентре целой серии землетрясений, снежная лавина накрыла отель. Как сообщает Reuters, спасатели нашли под завалами 30 человек. Работа на месте трагедии осложняется непрекращающимися снегопадами - толщина снежного покрова составляет более двух метров.

Спецтехника здесь бессильна - слишком много снега. Ни одна машина проехать не может. Спасателям пришлось встать на лыжи. Это единственный способ добраться до пленников. Шли всю ночь. К утру сумели подойти к гостинице. Как сообщает Reuters, обнаружено 30 тел погибших.

Небольшой отель на высоте 1200 метров в горном районе провинции Абруццо буквально погребен под четырехметровым слоем снега после схода лавины. Спасатели узнали о случившемся благодаря тому, что два постояльца гостиницы передали сообщение о бедствии. Они написали: "Помогите, мы умираем от холода". После этого связь прервалась. Известно, что среди них есть дети.

Спасательная операция продолжается и в четверг. Пока удалось спасти двух человек. Они находились рядом с гостиницей - сумели укрыться в машине и не пострадали. Мужчины своими глазами видели, как сходила лавина. Они сообщили, что около отеля на улице были еще трое. Сейчас они числятся пропавшими без вести.

Сход лавины спровоцировало землетрясение. Накануне четыре мощных подземных толчка магнитудой от 5 до 5,5 сотрясли всю центральную Италию. В том числе и те районы, которые пострадали от сильных землетрясений в августе и октябре прошлого года. Местные жители съезжаются в лагерь временного размещения.

"Я уже был в этом лагере. Провел здесь два месяца. Перед Рождеством у меня, наконец, появилась возможность вернуться домой. И вот я опять здесь", - рассказал Кармин Крециотти.

Подземные толчки ощущались и в столице страны. В Риме закрыли школы, пришлось экстренно приостановить работу метро и выводить людей из подземки. Из-за землетрясения пострадали десятки строений. 150 тысяч человек в разных регионах остаются без электричества. Помочь им починить ЛЭП и привезти продукты сейчас сложно из-за погоды. Там непривычно холодно и сильный снегопад. К спасательной операции подключили военных.

Елизавета Родина, "ТВ Центр".