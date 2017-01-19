На Украине разгорается скандал вокруг Надежды Савченко

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В четверг Надежду Савченко должны официально исключить из комитета Верховной рады по нацбезопасности. Действия и заявления парламентария проверит и генпрокуратура. А все из-за позиции Савченко по Крыму, которая не сходится с политикой киевских властей.

В том, что Надежда Савченко в четверг будет официально исключена из парламентского комитета по нацбезопасности, сомнений нет. Соответствующее решение остается лишь озвучить спикеру Верховной рады. Некогда майданный рупор, символ ветра европейских перемен, политзаключенная, за страдания которой переживала вся страна, в одночасье превратилась в политический балласт, в отравляющий вирус, против которого срочно нужно найти противоядие, передает "ТВ Центр".

"Своими действиями она отрицает факт российской агрессии и подыгрывает российской пропаганде. Сейчас ее действия направлены против целостности и независимости Украины. Что квалифицируется уголовным кодексом как государственная измена", - заявил секретарь комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник.

Госизмена по-украински - это всего лишь признание очевидного. Крымский вопрос закрыт и обсуждению не подлежит. И если с этим согласятся в Киеве, лучше сделают Донбассу, который переживает очередную голодную военную зиму. Опубликованный Савченко список украинских военнопленных и стал формальным поводом к склокам в раде. Однако сама депутат утверждает, что разглашение этих данных сдвинет с мертвой точки минские соглашения. С этими тезисами попавшая в немилость политик кочует с канала на канал. Вечерние ток-шоу охотно приглашают Надю, предлагая телевизионным гурманам у экранов забористый политический винегрет. С новой ролью Савченко, кажется, согласна. Каждый день в пылу идеологической борьбы сыплет откровениями. Действия тех, с кем совсем недавно стояла за Майдан, сегодня называет не иначе как политической чисткой. Против Савченко, по ее собственному признанию, уже работают генпрокуратура и СБУ.

"Достаточно только один раз сказать, что Порошенко – брехло, как тебе будут кричать "позор" и "предательство". Все зависит от того, что человек идет против системы. Я сейчас пример, как система уничтожает человека, когда он начинает говорить правду. Все украинцы видели это при режиме Януковича, сейчас мы видим это при режиме Порошенко, ничего не изменилось", - отметила Савченко.

Речи Надежды в скором времени вполне официально можно будет назвать аморальными и неэтичными. Украинским народным избранникам предстоит рассмотреть разработанный Минкультом проект по созданию Совета по вопросам защиты общественной морали. Совет призван следить за деятельностью всех творческих организаций и объединений, выявлять в телевизионных, театральных и других художественных продуктах признаки порнографии и главное - ущемления национальных интересов. В общем, ничего нового - лишь узаконенная цензура. Вот на чем может попасться Савченко, если начнет делиться своими размышлениями, например, со сцены.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".