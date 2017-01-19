Психологи научат москвичей решать сложные семейные ситуации

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В столице для семейных пар, которые столкнулись с проблемами, общественная палата города открыла специальный лекторий. Бесплатные мастер-классы и лекции ведут специалисты и эксперты семейной психологии.

В Москве для семейных пар, которые столкнулись с проблемами или просто хотят узнать секрет долгих и крепких отношений, общественная палата города открыла лекторий "Московские вечера", передает "ТВ Центр".

Он проводится в рамках проекта "Крепкая семья". Бесплатные мастер-классы и лекции ведут специалисты и эксперты семейной психологии. Для желающих обсудить самые острые вопросы проводятся несколько круглых столов.

Организаторы отмечают, что супруги часто не могут решить проблемы самостоятельно. И поэтому, главная цель таких лекций - помочь и подсказать, как лучше разрешить сложные ситуации и ссоры.