Мать убила двух своих малолетних детей в Братске

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В Иркутской области женщина задушила собственных детей. После совершения убийства, она позвонила в полицию и призналась в содеянном. По данному факту возбуждено уголовной дело по статье "Убийство малолетних".

Жительница города Братск задушила двух своих малолетних детей, а затем призналась в содеянном полицейским. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СК России по региону.

"Утром 19 января в отдел полиции города Братска поступил телефонный звонок от 31-летней женщины, которая сообщила, что совершила убийство своих детей. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В квартире сотрудники правоохранительных органов обнаружили тела двоих детей, 2011 и 2015 годов рождения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по факту смерти детей возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетних". В настоящее время следователи допрашивают женщину и ее родственников, а также проводят экспертизу для уточнения всех обстоятельств произошедшего. Кроме того, стало известно, что ранее жительница Братска неоднократно обращалась за консультациями к психиатру.