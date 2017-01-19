КС России назвал невозможным исполнение решения ЕСПЧ по делу ЮКОСа

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Россия не должна выплачивать компенсацию бывшим акционерам ЮКОСа в размере 1,9 миллиарда евро, говорится в постановлении Конституционного суда. Как заявил председатель КС Валерий Зорькин, решение ЕСПЧ по этому делу нарушает положение Конституции.

Конституционный суд (КС) России постановил, что Москва не должна выплачивать бывшим акционерам ЮКОСа 1,9 миллиарда евро в качестве компенсации, передает ТАСС. Ранее решение о выплате принял Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Как объяснил председатель КС Валерий Зорькин, постановление ЕСПЧ по делу ЮКОСа нарушает положение Конституции. "Разрешая вопрос о возможности исполнения решений, КС должен в соответствии с международными обязательствами находить компромисс", - подчеркнул он.

Он добавил, что деятельность ЮКОСа как "злостного неплательщика законов имела праворазрушающий эффект".

В июле 2014 года ЕСПЧ постановил выплатить более 1,8 миллиарда евро компенсации за нарушение прав бывших акционеров нефтяной компании на судебную защиту и справедливое судебное разбирательство.

15 декабря 2015 года президент России Владимир Путин подписал закон, дающий КС право признавать неисполнимыми решения международных судов в том случае, если они противоречат российской Конституции.

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