Первый товарный поезд из Китая прибыл в Лондон

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В столицу Великобритании приехал первый поезд, следовавший напрямую из Китая. Отмечается, что он доставил в Лондон более 60 грузовых контейнеров. Ожидается, что такие рейсы будут выполняться каждую неделю, потому что они дешевле авиаперевозок и быстрее транспортировок морскими путями.

В Лондон прибыл первый товарный поезд из Китая, который за шестнадцать дней проехал через 7 стран Евразии и тоннель под Ла-Маншем, передает "ТВ Центр".

Состав, носящий имя "Восточный ветер", доставил более 60 грузовых контейнеров. В них одежда, сумки и товары для дома. Обратно из Европы поезд повезет лес, вино и мясо.

Как ожидается, такие рейсы будут выполняться раз в неделю. Они в пять раз дешевле авиаперевозок и вдвое быстрее, чем транспортировка морскими путями.

Участником этого международного проекта стала и Россия, как крупнейшая транзитная страна в рамках "Нового шелкового пути". Еще в 2015 году Москва и Пекин заключили специальное соглашение.