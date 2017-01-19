С начала программы сноса пятиэтажек новые квартиры получили более 162 тыс. москвичей

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В столице подходит к концу программа сноса пятиэтажек, которая длилась порядка 20 лет. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, уже более 160 тысяч семей получили новые квартиры вместо устаревших.

Программа сноса пятиэтажек в Москве должна завершится в ближайшие два года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра работ по реконструкции района Проспект Вернадского.

"Мы заканчиваем программу сноса пятиэтажек, которая длилась почти 20 лет. Большинство домов уже переселено. Остались считанные десятки, которые будут закончены в 2017-2018 годы. Вначале эта программа была создана как в значительной степени инвестиционная - за счет инвесторов. Но постепенно год от года приходили власти к выводу, что большинство домов не удастся переселить за счет инвесторов. Тем не менее, считаю, что программа очень важная и нужная. Более 160 тысяч семей получили нормальные квартиры вместо морально и физически устаревших квартир в пятиэтажках", - приводит слова Собянина АГН "Москва".

Мэр выразил надежду, что в ближайшие два года программа будет полностью закончена.