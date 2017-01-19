СКР возбудил дело о халатности после изъятия детей у семьи в Зеленограде

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Сотрудники СКР возбудили уголовное дело по факту халатных действий органов опеки после изъятия приемных детей у многодетной семьи в Зеленограде. Будет дана правовая оценка действиям каждого работника органов опеки, отвечающего за контроль проживания в семье детей.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту халатных действий сотрудников органов опеки в связи со скандалом с изъятием 10 несовершеннолетних детей у многодетной семьи в Зеленограде. Об этом сообщает сайт ГСУ СКР по Москве.

Следствие установило, что дети долгое время проживали в приемной семье на территории Зеленограда. При этом приемные родители не создали им необходимых условий для проживания и развития. "Данный факт органами опеки и социальной защиты выявлен не был, в связи с чем причинен существенный вред законным правам и интересам несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Будет дана правовая оценка действиям или бездействию каждого работника органов опеки, которые отвечают за контроль проживания в семье приемных детей.

Кроме того, следователи выяснят обстоятельства причинения одному из приемных детей телесных повреждений, выявленных сотрудниками детского сада.

В свою очередь, стала известна дата рассмотрения Зеленоградским судом Москвы иска родителей изъятых приемных детей. Процедура назначена на 1 февраля в 14:00 по московскому времени, передает ТАСС.

Накануне, 18 января, стало известно, что дети, изъятые органами опеки, пройдут курс реабилитации. По словам главы департамента труда и соцзащиты Москвы Владимира Петросяна, их дальнейшая судьба будет определена после реабилитации. Он отметил, что они, скорее всего, попадут в новую приемную семью, пойдут на усыновление или будут проживать в одном из детских центров.

13 января органы опеки изъяли из приемной семьи, которая проживает в Зеленограде, 10 детей, часть из которых инфицированы ВИЧ. Поводом стало сообщение сотрудников детского сада о следах побоев у одного из детей.