Появилось видео с места наезда легковушки на пешеходов в Москве
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На севере Москвы легковушка после столкновения с автобусом выехала на тротуар и сбила двоих пешеходов. Пострадавшие госпитализированы.
В столице на пересечении улицы Дубнинская с улицей 800-летия Москвы легковой автомобиль врезался в автобус. По предварительным данным, ДТП произошло по вине водителя легковушки.
В пресс-службе ГУП "Мосгортранс" рассказали, что водитель автомобиля нарушил ПДД и совершил столкновение с рейсовым автобусом, после чего машина выехал на тротуар, где произвела наезд на пешеходов. Видео с места автоаварии опубликовало АГН "Москва".
По уточненной информации, в результате инцидента пострадали два пешехода. Они госпитализированы.