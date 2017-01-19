Появилось видео с места наезда легковушки на пешеходов в Москве

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На севере Москвы легковушка после столкновения с автобусом выехала на тротуар и сбила двоих пешеходов. Пострадавшие госпитализированы.

В столице на пересечении улицы Дубнинская с улицей 800-летия Москвы легковой автомобиль врезался в автобус. По предварительным данным, ДТП произошло по вине водителя легковушки.

В пресс-службе ГУП "Мосгортранс" рассказали, что водитель автомобиля нарушил ПДД и совершил столкновение с рейсовым автобусом, после чего машина выехал на тротуар, где произвела наезд на пешеходов. Видео с места автоаварии опубликовало АГН "Москва".

По уточненной информации, в результате инцидента пострадали два пешехода. Они госпитализированы.