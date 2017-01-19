В Москве школьница получила сотрясение мозга после игры в снежки

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Медики диагностировали у девочки сотрясение мозга после попадания в ее голову ледяного снежка. Отмечается, что инцидент произошел на территории школы на севере Москвы. Сотрудники по делам несовершеннолетних проводят проверку по факту случившегося.

Восьмиклассница госпитализирована с сотрясением мозга после игры в снежки с одноклассником на севере столицы. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Инцидент произошел на территории школы, расположенной на Вагоноремонтной улице.

"Во время игры во дворе учащийся восьмого класса кинул ледяной снежок в одноклассницу. Снежок попал в голову и причинил девочке травмы. Наряд скорой помощи доставил несовершеннолетнюю в больницу, где у нее были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники отдела по делам несовершеннолетних проводят проверку по факту произошедшего.