МЧС России предложило помощь Италии в связи с землетрясением

Теги: мчс землетрясение италия Стихия

Спасатели извлекли первое тело из отеля Rigopiano di Farindola, который оказался завален снежной лавиной в провинции Абруццо в Италии. Между тем, глава Министерства чрезвычайных ситуаций Владимир Пучков заявил, что Россия готова помочь итальянской стороне в ликвидации последствий землетрясения и последовавшим за ним сходом лавины на гостиницу.

МЧС России предложило Италии оказать помощь в ликвидации последствий землетрясения, которое произошло в центре этой страны, заявил глава ведомства Владимир Пучков, передает ТАСС.

"Мы высказали наши предложения итальянским коллегам. Они развернули спасательную операцию на высоком уровне, и, если будет соответствующая заявка, мы направим и спасателей, и всех специалистов", - подчеркнул он. Пучков добавил, что у России уже есть опыт ликвидации последствий землетрясения в Италии в 2016 году.

Между тем, спасатели уже извлекли первое тело из отеля Rigopiano di Farindola, который завалило снежной лавиной в провинции Абруццо. Внутри частично обвалившегося здания находились около 30 человек. Спасатели, работающие на месте происшествия опасаются, что выживших в результате трагедии может уже не быть.

В свою очередь, глава провинции Пескара Антонио Ди Марко заявил, что из-за схода лавины здание отеля сместилось на 10 метров, передает "Российская Газета".

Провинция Абруццо 18 января оказалась в эпицентре серии землетрясений. Из-за подземных толчков с гор сошла снежная лавина и накрыла отель. Как сообщало агентство Reuters, спасатели нашли под завалами 30 человек. По данным Ростуризма, граждан России не было среди постояльцев отеля.