Путин подарил Минтимеру Шаймиеву карту древней Тартарии

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Владимир Путин поблагодарил первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева за работу по сохранению культурного наследия и подарил ему карту древней Тартарии XVII века.

Владимир Путин и Дмитрий Медведев в четверг в Кремле встретились с первым президентом Татарстана, госсоветником республики Минтимером Шаймиевым. В эти дни он отмечает 80-летний юбилей, сообщает "ТВ Центр".

Шаймиев сейчас возглавляет попечительский совет фонда возрождения памятников истории и культуры Татарстана. Владимир Путин поблагодарил его за активную работу. И вручил Шаймиеву подарок - карту древней Тартарии, которая была изготовлена еще в XVII веке.

"Трудно понять, кто на этих территориях тогда жил. Просто это говорит о нашей общей истории, подчеркивает ее и подтверждает. Я хочу вас поблагодарить и за совместную работу в предыдущие годы, и за то, что вы делаете в последнее время, в том числе по изучению нашей общей культуры и истории. Это очень важная работа, одна из, может быть, самых важных, которыми мы должны заниматься", - отметил Путин.

На встрече Шаймиев рассказал президенту и премьеру, как идет воссоздание Собора Казанской иконы Божьей Матери в столице Татарстана. А также доложил о строительстве Болгарской исламской академии.