Россия готова поддержать Мали в борьбе с терроризмом

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Владимир Путин выразил соболезнования президенту Мали в связи с терактом в военном лагере. Нападение боевиков произошло накануне. Погибли, по последним данным, 60 человек, почти 120 были ранены.

Владимир Путин выразил соболезнования главе Мали в связи с терактом в военном лагере. Российский лидер подтвердил, что наша страна готова оказать поддержку республике в борьбе с террором. Путин передал слова сочувствия родным погибших, а также пожелал выздоровления всем пострадавшим, передает "ТВ Центр".

Трагедия произошла в городе Гао. Ответственность взяла на себя группировка "Аль-Мурабитун". Ранее она присягнула на верность "Исламскому государству", запрещенному во многих странах, в том числе и в России.