Программа сноса столичных пятиэтажек близка к завершению

Теги: Москва собянин дом

Через два года в Москве не останется ни одной ветхой пятиэтажки. Программа сноса таких домов, которая длилась почти 20 лет, завершается. Об этом сообщил в четверг Сергей Собянин, когда осматривал ход работ по реконструкции района Проспект Вернадского. По словам мэра, большинство пятиэтажных зданий уже расселили, и тысячи московских семей получили достойное жильё.

Эту квартиру спроектировали специально для инвалида-колясочника. Дополнительные ручки на дверях, расширенные проемы, просторные коридоры. Есть даже отдельный вход с улицы, передает "ТВ Центр".

"Маломобильные группы населения могут подняться по отдельному пандусу. И въехать в квартиру, не заходя в центральный вход корпуса", - рассказал замдиректора компании-подрядчика Дмитрий Гончаров.

В ванной комнате специальные перила и скамейки. Переключатели горячей и холодной воды – в доступном месте.

Таких квартир в этом доме две. Остальные выглядят ничуть не хуже. Дом полностью готов к заселению. Уже известны владельцы квадратных метров. Сюда переселят семьи из снесенных "хрущевок", на месте которых и вырос новый квартал.

"Мы заканчиваем программу сноса пятиэтажек, которая длилась почти 20 лет. Большинство домов уже переселено. Остались считанные десятки, которые будут закончены в 2017-2018 годы. Более 160 тысяч семей получили нормальные квартиры вместо морально и физически устаревших квартир в пятиэтажках", - сказал Собянин.

В этом районе на месте семи пятиэтажек построили восемь комфортабельных высоток. По программе переселения собственникам обязаны предоставить равноценное по метражу жилое помещение. На деле им достается больше.

Сначала программа переселения осуществлялась исключительно за счет инвесторов. Потом подключили бюджет. 1700 пятиэтажек пересилили за счет города. Денег не жалеют и на благоустройство. Власти берут прицел на будущее и уже сейчас в этом районе запланирована пристройка к школе и детский сад. Ведь, как уверяют ученые, повышение уровня жизни и, в частности, улучшение жилищных условий, приводит к увеличению рождаемости.

Виктор Прокушев, Виктор Мальцев, Александр Савин, "ТВ Центр".