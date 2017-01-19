Как москвичи в Крещенскую ночь ныряли в прорубь

Теги: Москва праздник религия православие

В России отмечают один из главных православных праздников Крещение Господне. Во всех храмах прошли торжественные богослужения, а в Крещенских купаниях в столице минувшей ночью приняли участие более 100 тысяч человек.

Завораживающее действо: торжественным крестным ходом из Храма Живоначальной Троицы - к купели на Останкинском пруду. После молитвы и чина освящения воды можно в неё и окунуться, передает "ТВ Центр".

На Останкинском пруду в ночь на четверг с каждым часом желающих испытать себя, трижды окунувшись в ледяную прорубь, становилось все больше и больше. Даже очереди стояли.

Как и у озера Бездонное в Серебряном Бору. Легкий морозец, практически безветренно такой идеальной погода на Крещение редко бывает. А эффект от подобных купаний известен: считается, что в этот день святая вода и очищает, и исцеляет от всех болезней. Вообще те, кто однажды окунулся в прорубь в Крещенскую ночь, стараются делать это уже каждый год.

В столице в этом году было оборудовано почти 60 мест для Крещенских купаний. Самые популярные купели, конечно же, на естественных водоёмах в Серебряном Бору, в Покровском Стрешневе. Там, чтобы избежать возможных чрезвычайных ситуаций задействовали даже спецтехнику - 20 судов на воздушных подушках. Да и саму конструкцию купели продумали основательно.

"Прорубь оборудована достаточно сложной конструкцией, направленной на то, чтобы вне зависимости от сегодняшнего температурного режима, обеспечить безопасность, и конструктив сделан таким образом, что гарантирует, что лед не провалится", - рассказала депутат Московской городской Думы Инна Святенко.

Впрочем, за безопасностью всех и каждого ночь напролет следили и полиция, и сотрудники МЧС, и врачи, и волонтеры. Кому требовалось, помогали выйти из купели, одеться, предлагали полотенца, футболки. Наливали и горячего чая с баранками. Можно было погреться и в теплых шатрах-раздевалках.

А после Крещенских купаний для многих москвичей 19 января обязательная традиция - посещение службы. Святую крещенскую воду в этот день обычно приносят из храмов домой, пьют, освящают квартиры, считается, что свои чудодейственные свойства она сохраняет весь год до следующего Крещения.

Юлия Богоманшина, Константин Степанов-Молодов, Андрей Булычев, "ТВ Центр".