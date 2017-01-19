Похищенный в Дедовске мальчик передан в Дом ребенка

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В четверг в подмосковном Красногорске прошло экстренное заседание Общественной палаты, на котором решалась судьба мальчика, похищенного два года назад из роддома в Дедовске. Родная мать от него отказалась, а неродная - выкрала. Егора искали по всей стране, и только на прошлой неделе выяснилось, что ребенок, оказывается, совсем рядом, буквально в 30 километрах от Москвы. Жив и здоров.

Участники экстренного заседания сразу предупредили – в четверг решений не будет, только обсуждение. Очень уже сложная тема - судьба ребенка. Младенца-отказника, теперь его зовут Егор, искали два года и нашли, когда уже не было никаких надежд. Похитительница забрала его в свою семью и, по первым оценкам соцорганов, неплохо о нем заботилась. Ребёнка изъяли. Но что делать дальше? Участники экстренного заседания, как и общественность, разделились во мнениях, передает "ТВ Центр".

Накануне мальчика доставили в коломенский Дом ребёнка. В ближайшее время это место будет его новым домом. Здесь с ним работают врачи, воспитатели, психологи. Но вот вопрос - скучает ли он по старому? Оказалось, нет. Он не плачет, не зовет маму. Однако, по словам психологов, вполне здоров и социален.

Все это говорит о том, что в семье, хоть и незаконной, о нем хорошо заботились. Разве что за 2 года не сделали ни одной прививки. У ребёнка были фальшивые документы и мать, бывшая медсестра, лечила его сама, дома. Стоит ли возвращать Егора в эту семью, многие сомневаются.

Вернуть ребёнка заботливым похитителям - отнюдь не единственный вариант развития событий. Другой - это детский дом или усыновление.

Мать отказалась от Егора ещё в роддоме. И прав на ребёнка сейчас не заявляет. А вот отца сейчас проверяют органы опеки. Он не против забрать Егора к себе. Похитительнице грозит заключение под стражу, хоть как она говорит, что действовала во благо.

Сейчас судьбой Егора обеспокоена едва ли не вся страна. Чтобы ответить на вопрос "что делать", специалистам и следствию нужно время. Однако многие ожидают, что это будет уникальный и очень сложный судебный процесс.

Кристина Одиноченко, Дмитрий Панов, "ТВ Центр".