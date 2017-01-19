В Подмосковье задержали подозреваемого в 11 дачных кражах

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Зима и дачные кражи - это почти синонимы. В подмосковном Павлово-Посадском районе задержали 29-летнего жителя Ивановской области. Мужчина промышлял кражами. Обчистить удалось как минимум 11 дачных домов. Причём всё похищенное грабитель уже успел продать, а деньги потратить.

Со стеклопакетами Андрей работал аккуратно - открывал их снаружи, совершенно не повреждая. Вспоминает, что на это дело взял с собой товарища, и не прогадал: одному все ценные вещи было не унести, передает "ТВ Центр".

"Из похищенного я помню, что был телевизор, это точно. Приняли, аккуратненько все сложили. Разобрали, что кому", - рассказал подозреваемый в краже Андрей.

Находясь в доме, впрочем, обычно не церемонился: переворачивал все вверх дном. Хозяева уже в дверях понимали, что их обокрали. Выносил холодильники, электроинструмент, не раз уводил велосипеды. Его не останавливали ни высокие заборы загородных домов, ни запертые двери квартир в Павловском Посаде – помогала природная ловкость. Но иногда Андрей не гнушался и грубой мужской силой.

Он уже не помнит, что именно вынес из конкретной квартиры – взломанных дверей и окон было много. Полицейские уже доказали его причастность минимум к 11 кражам. Общий ущерб составил 250 тысяч рублей. Украденное 29-летний уроженец Ивановской области или продавал на рынках, или относил знакомым.

Как-то раз только что украденную плазму Андрей решил отнести перекупщику. Технику не маскировал, даже не обвернул пленкой. На улице вызвал подозрение у полицейских, которые его и задержали. Серию удачных краж оборвал телевизор.

"По данным фактам возбуждены уголовное дело по статье 158-й уголовного кодекса Российской Федерации "кража". Санкция данной статьи подразумевает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 6-ти лет. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Находясь в заключении Андрей меняется на глазах. Если во время следственных экспериментов красочно и живо описывает дела, то за решеткой на те же вопросы отвечает односложно.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".