На улицах Москвы появятся новые дорожные знаки

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В столице планируют модернизировать дорожные знаки и уменьшить их размер. Отмечается, что новые таблички будут установлены на пяти улицах Москвы в качестве эксперимента. Специалисты выразили уверенность, что новые знаки лучше впишутся в столичную архитектуру и доставят меньше неудобств пешеходам.

В Москве стартует пилотный проект по модернизации дорожных знаков. Некоторые из них планируется привести в соответствие с международными стандартами, уменьшить в размерах и располагать ближе к проезжей части. Эксперимент начнётся на нескольких улицах в центре города, передает "ТВ Центр".

К концу января на пяти улицах столицы установят новые дорожные знаки меньшего размера. Список улиц сейчас находится в разработке. Таблички "Остановка запрещена", "Парковка" и "Платные услуги" собираются уменьшить в полтора раза. Кроме того, в два раза сократят их количество. Табличка "Платная парковка" совместит в себе знаки "Парковка" и "Платные услуги". Так же станут выглядеть и указатели "Парковка для инвалидов".

"Знак парковки устанавливается всегда с двумя табличками дополнительной информации. Сейчас одна табличка будет исключена, а вторая будет перенесена на сам знак. Таким образом, указатель не только уменьшится с текущего размера 700 на 700 миллиметров до 500, но и уменьшится количество знаков на одной стойке", - подчеркнул советник руководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Егор Чернов.

Отмечается, что новые указатели стали результатом многолетнего эксперимента. Над ним работали инженеры и дорожники. Специалисты уверены, что новые дорожные знаки удачнее впишутся в городскую архитектуру и будут доставлять меньше неудобств пешеходам, поскольку будут размещаться выше и ближе к дороге.

"Это позволит сделать проход пешеходов по тротуарам комфортнее, потому что при уменьшении размеров дорожных знаков можно будет сместить стойку ближе к краю проезжей части. Но и водителям будет удобнее, так как количество дорожных знаков уменьшится и им будет легче воспринимать информацию", - добавил Чернов.

Кроме того, изменение количества и размеров дорожных знаков позволит сократить расходы на их приобретение и установку. Если пилотный проект одобрят пешеходы и водители, то уменьшенные знаки появятся на всех улицах города.

Юлия Степина, "ТВ Центр".