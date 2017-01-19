В московском метро организуют 15 площадок для выступлений музыкантов

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В московском метро увеличат количество мест, где будут играть музыканты. В 2017 году будут работать 15 площадок.

Количество мест в московском метро, где будут играть музыканты, в этом году увеличится до 15. Проект "Музыка в метро" стартовал в прошлом году на нескольких станциях. Музыкантов отбирали по конкурсу. Сейчас идёт приём заявок от новых коллективов, передает "ТВ Центр".

Одна из самых популярных площадок для выступлений расположилась в просторном вестибюле станции "Курская". Здесь можно послушать классику в исполнении струнного ансамбля. А также более лёгкую музыку в оригинальной интерпретации группы трубачей, которые не только играют, но и немного танцуют.

"Это - очень крутой проект. Потому, что 1000 участников, выбрали 30, самых лучших. А в метро нам нравится выступать тем, что здесь постоянно разная аудитория и мы доносим до людей наше творчество. Сейчас куда бы мы ни пришли, все время говорят: "А эти ребята были в метро", - рассказал руководитель музыкальной группы Дмитрий Выборнов.