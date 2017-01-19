15:23, 19 января 2017

На время "Крещенского забега" в центре столицы ограничат движение

Теги:  Ограничение движения  благотворительность  москва

В четверг вечером на Садовом кольце ограничат движение транспорта. Там пройдёт благотворительная акция "Крещенский забег".

Движение в центре Москвы ограничат на время "Крещенского забега". Об этом сообщает "ТВ Центр". Маршрут пройдёт по набережной Москвы-реки: от Храма Христа Спасителя и обратно. Уже с семи вечера и почти до полуночи нельзя будет проехать по Пречистенской, Фрунзенской и Лужнецкой набережным, а также улицам и переулкам, примыкающим к ним.

Также до часа ночи ограничат движение по двум полосам Пречистенской набережной: на участке от Всехсвятского проезда до Патриаршего моста.

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