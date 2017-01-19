В Кремле отказались комментировать решение КС по делу ЮКОСа

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Дмитрий Песков заявил, что не хотел бы обсуждать судебный вопрос по делу ЮКОСа. При этом пресс-секретарь президента добавил, что Россия продолжит отстаивать свои интересы в юридическом плане. По его словам, ЕСПЧ установил, что действия нашей страны в отношении нефтяной компании не были политически мотивированы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать решение Конституционного суда (КС) в отношении выплат акционерам ЮКОСа, но отметил, что наша страна и дальше будет продолжать защищать свои интересы. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Это судебный вопрос. Мы не хотели бы никак его комментировать. Разумеется, Российская Федерация защищает и продолжит в юридическом плане отстаивать свои интересы", - сказал Песков.

По словам пресс-секретаря президента, Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) было установлено, что действия России в отношении ЮКОСа не были политически мотивированы, а также что владельцы компании уклонялись от уплаты налогов.

В четверг Конституционный суд России постановил, что Москва не должна выплачивать бывшим акционерам ЮКОСа 1,9 миллиарда евро в качестве компенсации. Ранее решение о выплате принял Европейский суд по правам человека. Как объяснил председатель КС Валерий Зорькин, постановление ЕСПЧ по делу ЮКОСа нарушает положение Конституции.

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Решение Конституционного суда по делу ЮКОСа будет оглашено 19 января