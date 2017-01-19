Медведев рассказал о переходе российской экономики к росту

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В ближайшее время российскому правительству предстоит разработать меры для перехода экономики к устойчивому росту, несмотря на негативные факторы - такую задачу поставил Дмитрий Медведев на заседании кабинета министров.

Дмитрий Медведев спрогнозировал переход российской экономики к росту. Премьер отметил, что самое главное - выполнить взятые на себя обязательства, прежде всего, социальные. Также обсудили правила возмещения затрат собственников на ремонт многоквартирных домов. На заседании подняли и вопросы поддержки регионов. Одним из приоритетных назвали проект "Безопасные дороги". Более 8 миллиардов рублей будет выделено на их строительство, передает "ТВ Центр".

"Эти средства позволят увеличить протяженность автомобильной сети, помогут дальнейшему развитию села и агропромышленного комплекса. Также распределим ресурсы на модернизацию городской и пригородной дорожной сети в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги". Ключевая цель - обеспечить хорошее состояние дорог, сократить число аварийно опасных участков в 34 городах с населением свыше 500 тысяч человек, это тоже один из приоритетов, который был утвержден", - отметил Медведев.